Pakistan'da yüce Kur'an'ı yakan turist halk tarafından linç edildi!
Pakistan'da yüce Kur'an'ı yakan bir turist, öfkeli halk tarafından linç edilerek öldürüldü.
Pakistan'da Kur'an'a saldırı cezasız kalmadı.
Ülkenin kuzeybatısında bir turist yüce Kur'an'ı yaktı. Zanlı ülke polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öfkeli kalabalık karakolu bastı!
Karakolu basan öfkeli kalabalık, yüce Kur'an'ı yakan turisti gözaltında olduğu koğuştan dışarı çıkarttı. Pakistanlılar yüce Kur'an'a saldıran zanlıyı linç ederek öldürdü.
Bölge polis amiri Mohammad Ali Gandapur, yaşanan olayı Reuters'a şöyle anlattı:
"Polis merkezini ateşe verip sekiz polisi yaralayan kalabalık, turisti karakoldan kaçırarak öldürdü."
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