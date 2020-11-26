Pakistan’da yasa onaylandı! Tecavüzcüler için isabetli karar

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede tecavüzcülerin kimyasal olarak kısırlaştırılması ve cinsel saldırı vakalarının daha hızlı takibiyle ilgili bir yasayı prensipte onayladı. Yasa parlamentoya getirilecek ve onaylanacak. Başbakan İmran Han ayrıca, tecavüze uğrayan kadınların şikayetlerini korkusuzca dile getirebileceklerini belirterek, hükümetin mağdurların kimliklerini koruyacağı sözünü verdi.

Karar, kabine toplantısında Adalet Bakanlığının tecavüzle mücadele kapsamında sunduğu bir taslağın kabulü sonrası alındı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Taslakta, kadınların emniyet, tecavüz vakalarının hızlı takibi ve tanık korumadaki rolünün artırılması konuları da yer alıyor.

Han, bu durumun ciddi bir mesele olduğunu, dolayısıyla vatandaşlara güvenli bir ortam sağlamak için yasanın uygulanmasında herhangi bir gecikme yaşanmaması gerektiğini vurguladı. Mevzuatın sıkı bir uygulama ile açık ve şeffaf olacağını söyledi.

Başbakan İmran Han ayrıca, tecavüze uğrayan kadınların şikayetlerini korkusuzca dile getirebileceklerini belirterek, hükümetin mağdurların kimliklerini koruyacağı sözünü verdi.

"Tecavüzcüleri ifşa edelim" teklifi

Geo TV'nin haberine göre, toplantıda bazı bakanlar, tecavüzcülerin halka açık alanlarda asılmasını teklif etti.

İktidardaki Pakistan Tahrik-i-İnsaf Partisi'nden Senatör Faysal Cavid Han, Twitter'da yaptığı açıklamada, yasanın yakında onay için parlamentoya getirileceğini belirtti.

Bir anneye çocuklarının önünde tecavüz edilmişti

Pakistan'da 2018'de 7 yaşında bir kız çocuğunun Lahor kentinde tecavüz edilerek öldürülmesi ve yine 9 Eylül'de Lahor kentinde otoyolda bir kadının çocuklarının güzü önünde toplu tecavüze uğramasının ardından mevcut yasanın caydırıcı olmadığı tartışmalarını başlatmıştı.

Halkın sokaklara dökülmesinin ardından hükümet, tecavüzcülere yönelik daha sert adımlar atılması için harekete geçmişti.

Yerel bir haber kanalına mülakat veren Başbakan Han, tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmeleri veya en azından suçluların gelecekte cinsel saldırıda bulunamamaları için zorla ameliyata alınmaları gerektiğine inandığını söylemişti.