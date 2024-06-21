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Dünya Pakistan'da patlama! 5 asker öldü
Dünya

Pakistan'da patlama! 5 asker öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-21 20:45:00 - 2024-06-21 20:47:32
Pakistan'da patlama! 5 asker öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında askerleri taşıyan aracın hedef alınması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde askerleri taşıyan aracı hedef alan el yapımı bombanın patladığı belirtildi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Eyaletin Lakki Marvat bölgesinde de 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.
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İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise iddiaları reddediyor.

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