Pakistan'da patlama! 5 asker öldü
Pakistan'ın kuzeybatısında askerleri taşıyan aracın hedef alınması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde askerleri taşıyan aracı hedef alan el yapımı bombanın patladığı belirtildi.
Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, "Bölgedeki teröristlerin ortadan kaldırılması ve temizlenmesi için çalışmalar sürüyor." ifadeleri kullanıldı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Eyaletin Lakki Marvat bölgesinde de 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.
Pakistan'da terör saldırıları
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise iddiaları reddediyor.
Teknoloji
Milli Muharip Uçak Kaan'ı istiyorlardı! Pakistan o ülkeden Kaan'ın rakibini satın aldı, herkes şaşkın