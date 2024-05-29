Pakistan'da otobüs kazası: 28 ölü
Pakistan'ın güneybatısındaki otobüs kazasında 28 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
Pakistan'ın güneybatısındaki otobüs kazasında 28 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.
Kaza, Belucistan eyaletinin Washuk şehrinin Bismia bölgesinde meydana geldi.
Yerel polis, 50'den fazla yolcu taşıyan bir otobüsün Bismia bölgesinde lastiğinin patlaması sonucu köprüden düştüğünü bildirdi.
Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, cesetleri ve yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı.
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Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle sağlık görevlileri ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. (İLKHA)