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Aktüel Pakistan'da mermer madeni çöktü: 16 ölü
Aktüel

Pakistan'da mermer madeni çöktü: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:58:13 -
Pakistan'da mermer madeni çöktü: 16 ölü

PEŞAVER (AA) - Pakistan'ın kuzeybatısında bir mermer madeninin çökmesi sonucu göçük altında kalan 16 işçi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında dün, içerisinde 30 kadar işçi bulunan bir mermer madeninde çökme meydana geldiğini bildirdi.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 16 madencinin cesetlerine ulaşıldı.

Ölü sayının artmasından endişe ediliyor.

Göçük sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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