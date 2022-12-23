Pakistan'da mahkemeden siyasi duruma müdahale! Askıya aldılar
Pakistan'da mahkeme, Pencap Valisi Balighur Rahman'ın eski Başbakan İmran Han'ın müttefiki Pencap eyaleti Başbakanı Pervez İlahi'yi görevden alma kararını askıya alarak, koalisyon hükümeti ile İmran Han arasında derinleşen siyasi gerilimi şimdilik durdurdu.
Pakistan'da mahkeme, Pencap Valisi Balighur Rahman'ın eski Başbakan İmran Han'ın müttefiki Pencap eyaleti Başbakanı Pervez İlahi'yi görevden alma kararını askıya alarak, koalisyon hükümeti ile İmran Han arasında derinleşen siyasi gerilimi şimdilik durdurdu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, Pencap Valisi Rahman'ın eyalet Başbakanı İlahi'yi görevden alması ve meclisi feshetmesine yönelik kararını bir sonraki duruşmaya kadar askıya aldı.
İlahi, mahkeme süreci boyunca meclisi feshetmeyeceği konusunda güvence verdi.
Koalisyon hükümeti ile İmran Han arasında derinleşen siyasi gerilimi şimdilik durduran mahkemenin kararıyla İlahi, başbakanlık görevine devam edecek.
Karar dün gece alınmıştı
Pencap Valisi Rahman, Han'ın müttefiki eyalet Başbakanı İlahi'yi güven oylaması oturumunu yapmadığı gerekçesiyle dün gece görevden aldığını ve eyalet meclisini feshettiğini bildirmişti.
Rahman, İlahi'nin artık eyalet başbakanı olmadığını ve yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacağını açıklamıştı.
Pervez İlahi ise Rahman'ın kararını "yasa dışı" olarak nitelendirerek konuyu Lahor Yüksek Mahkemesine taşımıştı.
İmran Han'ın, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini feshedeceğini açıklamasının ardından ülkede siyasi gerilim artmıştı. Han, erken genel seçim konusunda hükümete baskı kurmak amacıyla iktidarda olduğu eyalet meclislerini feshetme kararı almıştı.
Hükümet ise Han'ın erken genel seçim çağrılarını reddetmişti.
İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.