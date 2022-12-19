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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı! Yaralılar var
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı! Yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 22:46:00 - 2022-12-19 23:41:22
Pakistan'da bombalı saldırı! Yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Huzdar bölgesinde bir caddede motosiklete yüklü bomba patlatıldı.

13 kişi yaralandı

Saldırıda çevredeki 13 kişi yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Son 5 günde 2 intihar saldırısı

Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı. Miran Şah şehrinde son 5 günde düzenlenen 2 intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

 

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