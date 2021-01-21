Pakistan'da BiP'e yoğun ilgi

Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre BiP, Pakistan'da Google Play Store’da tüm kategorilerde en çok indirilen uygulama oldu.

MobileAction platformunun paylaştığı verilere göre BiP’i, Telegram, Pi Network ve WhatsApp takip ediyor.

Öte yandan Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaşan BiP, Hindistan’da da en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları kategorisinde 6’ncı sırada bulunuyor.

65 milyondan fazla indirildi

Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi lideri Atşan Ali Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlıların Türkiye ile ilişkisi bulunduğunu, Türkiye'yi sevdiğini ve BiP’i kendi ülkelerinin mobil uygulamasıymış gibi düşündüklerini söyledi.

Turkcell'den yapılan açıklamada, BiP'in 2013'te kurulduğu ve şimdiye dek dünya genelinde 65 milyonun üzerinde indirildiği belirtilerek, uygulamanın son 10 günde yurt dışı ve yeni kullanıcıların geldiği en önemli pazarlardan olan Pakistan'da 8 milyonun üzerinde indirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, WhatsApp tartışmalarının ardından 10 milyon yeni kullanıcının uygulamayı indirdiği aktarıldı.

WhatsApp’ın çok sayıda ülkedeki kullanıcılarından tepki çeken kişisel verilerin korunmasına dair yeni politikasının ardından milyonlarca kişi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmeyi sürdürüyor.