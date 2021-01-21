  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Pakistan'da BiP'e yoğun ilgi
Teknoloji

Pakistan'da BiP'e yoğun ilgi

Turkcell mühendislerince geliştirilen Türkiye'nin yerli iletişim platformu BiP, Pakistan'da en çok tercih edilen uygulama oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 05:31:00 -
Pakistan'da BiP'e yoğun ilgi

Dünyanın önde gelen uygulama mağazası optimizasyonu ve mobil uygulama yazılım platformlarından biri olan MobileAction'a göre BiP, Pakistan'da Google Play Store’da tüm kategorilerde en çok indirilen uygulama oldu.

MobileAction platformunun paylaştığı verilere göre BiP’i, Telegram, Pi Network ve WhatsApp takip ediyor.

Öte yandan Bangladeş ve Endonezya gibi ülkelerde yoğun ilgiyle karşılaşan BiP, Hindistan’da da en çok indirilen anlık mesajlaşma uygulamaları kategorisinde 6’ncı sırada bulunuyor.

65 milyondan fazla indirildi

Pakistan Ulusal Gençlik Meclisi lideri Atşan Ali Abbasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlıların Türkiye ile ilişkisi bulunduğunu, Türkiye'yi sevdiğini ve BiP’i kendi ülkelerinin mobil uygulamasıymış gibi düşündüklerini söyledi.

Turkcell'den yapılan açıklamada, BiP'in 2013'te kurulduğu ve şimdiye dek dünya genelinde 65 milyonun üzerinde indirildiği belirtilerek, uygulamanın son 10 günde yurt dışı ve yeni kullanıcıların geldiği en önemli pazarlardan olan Pakistan'da 8 milyonun üzerinde indirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, WhatsApp tartışmalarının ardından 10 milyon yeni kullanıcının uygulamayı indirdiği aktarıldı.

WhatsApp’ın çok sayıda ülkedeki kullanıcılarından tepki çeken kişisel verilerin korunmasına dair yeni politikasının ardından milyonlarca kişi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmeyi sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Afrin’de terörün izleri silindi
Dünya

Afrin’de terörün izleri silindi

YPG işgalindeki Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3. yılı geride kalırken Türkiye, terörden temizlediği kentte eğitim, sağlık ve imar..
Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı
Teknoloji

Yerli helikopter Gökbey'i bir yıl erteledi! TUSAŞ, acil ihtiyaç nedeniyle o projeye odaklandı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürütmekte oldukları projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda normalde bu yıl teslim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay