Pakistan'da askeri helikopter düştü! Kötü haber geldi... O anlar saniye saniye kamerada
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kazada 3 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Pakistan Deniz Kuvvetleri Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada ülkenin güneyindeki Belucistan eyaletine bağlı Gwadar ilçesinde bir helikopterin "kaza sonucu" düştüğü ifade edildi.
Açıklamada helikopterin eğitim uçuşu yaptığı esnada düştüğü belirtildi.
Deniz Kuvvetleri sözcüsü kazayla ilgili olarak, "Helikopter uçuş sırasında bir teknik arıza nedeniyle düştü, kaza sonucunda 2'si rütbeli olmak üzere 3 denizci hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Helikopterin düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi:
Kaynak: Mepa News
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