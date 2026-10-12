Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde orduya ait eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada, uçakta bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.
Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.