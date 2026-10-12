  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset, bu müfterilerden temizlenmeli! Haysiyet cellatları Gençlerin beklediği haber geldi: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Bazı bölgelerde hava kalitesi “hassas” seviyeye çıktı! İstanbul gri örtünün altında kaldı Levent Gültekin İmamoğlu davasındaki o anları anlattı: “Kadının isyanı duyulmadı” Su kıtlığı beş yıl içinde büyümeyi vuracak… Avrupa’da sanayiye kuraklık tehdidi! Anlatılanlar doğru değil mi? Veba iddiasıyla ölen araştırmacının annesi sessizliğini bozdu İngiltere Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama! Brexit’e Rusya müdahale etti mi? Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Dünya Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde orduya ait eğitim uçağının düşmesi sonucu meydana gelen kazada, uçakta bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.

Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti
Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Yerel

Kilis’te motosiklet kazası: Mustafa Canbal hayatını kaybetti

Mersin’de yağışlı hava kazaya davetiye çıkardı! Minibüs bahçeye uçtu: 1’i ağır 17 yaralı
Mersin’de yağışlı hava kazaya davetiye çıkardı! Minibüs bahçeye uçtu: 1’i ağır 17 yaralı

Gündem

Mersin’de yağışlı hava kazaya davetiye çıkardı! Minibüs bahçeye uçtu: 1’i ağır 17 yaralı

Antalya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı
Antalya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Gündem

Antalya'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor
Gündem

Dr. Eray Güçlüer’den KAAN’ın motoruna dikkat çeken çıkış: Türkiye iki koldan geleceğe hazırlanıyor

Akşam yazarı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN için yürütülen yerli motor çalışmalarını köşesine taşıdı. TEI’nin 35 bin..
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı
Gündem

‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı

Akit TV yorumcusu ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye’nin artık yaklaşan seçimleri konuşmaya başladığı bir zaman diliminde pat..
Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı korkunç kazanın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23