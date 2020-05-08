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Aktüel

Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:29:09 -
Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 6 ölü

İSLAMABAD (AA) - İran-Pakistan sınırında devriye görevinden dönen askeri araca bombalı saldırı sonucu, biri binbaşı 6 Pakistan askeri hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, sınıra 14 kilometre uzaklıktaki Buleda bölgesinde devriye görevindeki askeri araç, görevin tamamlanmasının ardından dönüşe geçti.

Teröristlerce kullanılan mağaraların ve patikaların bulunduğu bölgede görevini tamamlayan sınır koruma birliği aracına, uzaktan kumanda edilen bomba patlatılarak saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu biri binbaşı, 6 Pakistan askeri hayatını kaybederken, bir asker de yaralandı.

Kaçan teröristlerin yakalanması ve bölgede başka bomba olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.


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