Pakistan’da ABD darbe mi yaptı? Pakistan başbakanı kim?

ABD Pakistan’da darbe girişiminde mi bulundu? Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin organize ettiği bir hareketle hükümetin devrilmek istendiğini açıkladı. Uzun süredir gergin olan Pakistan - ABD ilişkileri, Pakistan muhalefetinin hükümeti devirmek için yapacağı güven oylaması ve Başbakan İmran Han'ın açıklamalarının ardından daha da gerginleşti. Başbakan İmran Han, Başbakanlık Konutu’nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakistan’da neler oluyor?

İmran Han, 8 Mart’ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun” verildiğini söyledi. Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak.” şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, “(ABD’li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han’ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı.” ifadesini kullandı.

Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını” ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir.” dedi.

ABD Pakistan’da darbe girişiminde mi bulundu?

İddialara cevap ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan geldi. Price, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken, Pakistan'daki gelişmelere ilişkin ise, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Pakistan'ın anayasal sürecini, hukukun üstünlüğünü destekliyor, saygı duyuyoruz" dedi.

İmran Han kimdir?

İmran Han, 5 Ekim 1952 doğumludur. Pakistanlı siyasetçi, eski kriket oyuncusu, hayırsever, kriket oyunu yorumcusu ve Bradford Üniversitesi'nin sabık rektörü. Ayrıca Han, annesi Şevket Hanım Anısına Kanser Hastanesinin İngilizce: Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital) ve Mianvali'de Namal Kolejinin kurucusudur. Han 20. yüzyılın son yirmi yılında ulusal kriket oyuncusuydu. Spor kariyerinden sonra politikayla ilgilenmeye başladı.

1996 yılında Pakistan Adalet Hareketi'ni kurdu ve ilk başkanı oldu. Kasım 2002 yılından Ekim 2007'ye kadar Pakistan Ulusal Meclisinde Mianvali seçim bölgesinden milletvekili seçildi. 2013 yılındaki Pakistan parlamento seçimlerinde partisi ulusal mecliste 35 sandalye kazandı. GlobalPost gazetesi onu 2012'nin dokuz lideri sıralamasında üçüncü olarak gösterdi. Bir hayır işleri örgütü olan Asia Society tarafından İmran Han 2012 yılında Asya'da Yılın Adamı olarak seçildi.

Pakistan'da 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi kazandı. 18 Ağustos 2018 tarihinde Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.