Pakistan’da 11 terörist öldürüldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 gün önce 7 askerin öldürülmesinin ardından düzenlenen operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Lakki Marvat bölgesinde 9 Haziran'da 7 askerin uzaktan kumandalı bomba ile öldürülmesinin ardından teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, söz konusu operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Lakki Marvat'ta 9 Haziran'da yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu 7 asker yaşamını yitirmişti.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmamıştı.
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.
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İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
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