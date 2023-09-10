Pakistan, Karabağ'daki sözde seçimi kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Karabağ bölgesindeki sözde seçimlerle ilgili soruya yazılı yanıt vererek, "Pakistan, Karabağ'ı Azerbaycan'ın egemen toprağı olarak görüyor. Hukuka aykırı şekilde oluşturulan bir rejim tarafından herhangi bir sözde seçim yapılması teşebbüsü kanunen ve ahlaken menfurdur." ifadesini kullandı.

Dün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanı seçimlerini kınayan Beluç, "Böyle bir girişim aynı zamanda BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerinin de ciddi bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

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