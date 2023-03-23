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Dünya Pakistan istihbaratının kilit isimlerinden Mustafa Kamal öldürüldü
Dünya

Pakistan istihbaratının kilit isimlerinden Mustafa Kamal öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-03-23 08:30:00 - 2023-03-23 08:31:18
Pakistan istihbaratının kilit isimlerinden Mustafa Kamal öldürüldü

Pakistan istihbaratının kilit isimlerinden Mustafa Kamal Barki girdiği çatışmada öldürüldü.

Pakistan ordu güçlerinden üst düzey bir yetkilinin, ülkenin kuzeybatı kesimindeki Veziristan bölgesinde öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, Pakistan istihbarat teşkilatı (ISI) mensubu Tuğgeneral Mustafa Kamal Barki ve diğer teşkilat üyeleri ile silahlı gruplar arasında Güney Veziristan'ın Angoor Adda bölgesinde çatışma yaşandı.

Yaşanan çatışmada, Barki'nin hayatını kaybettiği açıklanırken 2 Pakistan istihbarat mensubunun ağır yaralandığı belirtildi.

Pakistan ordusu Pakistan istihbarat teşkilatı üst düzey yetkililerinden Tuğgeneral Mustafa Kamal Barki'nin meydana gelen çatışmalarda öldüğünü doğruladı.

Öte yandan Dera İsmail Han bölgesinde bir karakola yapılan saldırıda 3 güvenlik mensubunun öldüğü ifade edildi.
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Her iki saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen silahlı bir grup olmadı.

Pakistan'da bahar mevsimine girilmesiyle birlikte çatışmaların şiddetlenerek artacağı düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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