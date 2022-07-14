  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pakistan, IMF ile anlaştı! 1,17 milyar dolarlık fonun...
Dünya

Pakistan, IMF ile anlaştı! 1,17 milyar dolarlık fonun...

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 13:19:00 -
Pakistan, IMF ile anlaştı! 1,17 milyar dolarlık fonun...

IMF'den yapılan açıklamada, heyetin Pakistan ile 1,17 milyar dolarlık fonun serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, onaylanması halinde program kapsamında Pakistan'a verilen miktarın 4,2 milyar dolara ulaşacağı aktarıldı.

Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) anlaşmasının Haziran 2023'e uzatıldığına işaret edilen açıklamada, EFF kapsamındaki toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığı kaydedildi.

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı. Anlaşma gereği, Pakistan'dan petrol ve elektrik ücretleri dahil pek çok kalemin sübvanse edilmemesi istenmişti.

İmran Han hükümeti, 28 Şubat'ta görevdeyken petrol fiyatlarını düşürmüş ve bu fiyatları 4 ay dondurduğunu açıklamıştı. IMF ise petrol fiyatlarının sübvanse edilmesi sona erene kadar Pakistan'a vereceği 3 milyar dolarlık fonu durdurmuştu.

İslamabad ile IMF, Pakistan'a yönelik durdurulan fonun tekrar başlatılması için mayısta görüşmeye başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23