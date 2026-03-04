  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya 'Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil'
Dünya

'Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil'

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
'Pakistan ile çatışma hiçbir zaman ilk seçeneğimiz değil'

Afganistan İslam Emirliği Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığını belirtti.

Afganistan İslam Emirliği Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman birinci seçenekleri olmadığını belirtti.

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre Fıtrat, düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı saldırıların sürdüğü Pakistan ile Afganistan İslam Emirliği arasındaki gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

110 ŞEHİT 123 YARALI

Fıtrat, Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin hayatını kaybettiğini, 123 kişinin yaralandığını açıkladı.

SİVİLLER YERLERİNDEN EDİLDİ

Paktiya, Paktika, Host, Kabil, Nangarhar, Kunar ve Kandahar bölgelerine düzenlenen saldırılarda 350 hanenin kısmen veya tamamen yıkıldığını ifade eden Fıtrat, 8 bin 400 ailenin yerlerinden edildiğini kaydetti.

Fıtrat, Pakistan ile çatışmanın hiçbir zaman Kabil yönetiminin birinci seçeneği olmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khawarazmi de yaptığı açıklamada, "Pakistan tarafında yaklaşık 150 askerin öldürüldüğünü, 35 güvenlik noktasının hedef alındığını" ifade etti.

Khawarazmi, 28 Afgan askerinin saldırılarda öldüğünü, 42'sinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA

1
