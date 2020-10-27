Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya’da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 773 Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 329 bin 375’i buldu.



Son 24 saatte 6 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 6 bin 745’e çıktı.



Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 311 bin 440’a ulaştı.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 520 artışla 396 bin 454’e çıktı.



Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 101 artarak 13 bin 512’ye, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 bin 576 artarak 322 bin 248’e ulaştı.



Kovid-19 ile Mücadele Timi yetkilileri, ülkedeki aktif vaka sayısının küresel vaka ortalamasının altında olduğunu açıkladı.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 835 artarak toplam 28 bin 640'a, aktif vakalar ise 9 bin 903'e yükseldi.

Bugün 674 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen sayısı 18 bin 499 oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da ölenlerin sayısı 238'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 632 artarak 98 bin 962’ye, ölü sayısı 5 artışla 1746’ya yükseldi.

Son bir günde 24 bin 743 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde yoğun bakım servislerinde 165 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.