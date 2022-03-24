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Dünya Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Türkiye'ye destek mesajı
Dünya

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Türkiye'ye destek mesajı

İslamabad'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i kabul eden Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kıbrıs konusunda ülkesinin Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 23:15:00 -
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'den Türkiye'ye destek mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Kıbrıs konusunda ülkesinin Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yineledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başkent İslamabad’da Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan’ın çeşitli alanlarda ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası düzeyde birbirlerine destek vermesi konusunda kararlılık yinelendi.

Afganistan'daki barışın önemi vurgulandı

Her iki ülke Afganistan’da barışın çok önemli olduğu, bu ülkedeki barışın Afgan halkına refah getireceği ve bölgesel ticaret ve kalkınmayı teşvik edeceği konusunda mutabık kaldı.

Türk komandoları İslamabad'da!
Türk komandoları İslamabad'da!

Dünya

Türk komandoları İslamabad'da!

Türkiye'ye destek mesajı

Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye’ye desteğinin devam edeceğini yinelerken, Türkiye'ye özellikle Keşmir meselesinde verdiği destek için teşekkür etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Pakistan temasları kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadim Raza, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zahir Ahmed Baber Sidhu ile de bir araya geldi.

 

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