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Pakistan Başbakanı Han: Tüm dünya acı çekecek

Pakistan Başbakanı Han, Cammu Keşmir anlaşmazlığı kötüleşirse tüm dünyanın acı çekeceğini ve olası bir Hindistan-Pakistan savaşının kazananı olmayacağını söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
Pakistan Başbakanı Han: Tüm dünya acı çekecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın, Keşmir'in özel statüsünü değiştirme kararı ile ilgili, "Pakistan'la Hindistan arasında çıkacak savaşın kazananı olmayacaktır ama etkisi tüm dünyaya olacaktır. Dünya, kendi ülkesinin hukuku ve uluslararası hukuku ihlal eden bu ülkeye (Hindistan) müdahale etmezse kötü sonuçlar ortaya çıkacak." dedi.

Parlamentodaki ortak oturumda konuşan Han, göreve geldiği Ağustos 2018'den bu yana Pakistan'ın kalkınması için önce komşularıyla iş birliğini güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Han, bu kapsamda Hindistan'a da iyi niyetle yaklaştıklarını belirterek, "İyi niyet göstergemize Hindistan'ın ilk karşılığı Pakistan'daki terör örgütlerinden şikayet ederek oldu. Onlara artık ülkemizde hiçbir örgütün bulunmadığı ve bütün partilerin katılımıyla bir eylem planı yürüttüğümüzü söyledik ancak bende Hindistan'ın diyaloğa yanaşmayacağı hissi oluştu. Bişkek'te haziranda yapılan Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Hindistan'ın diyalog istemediğini fark ettik. Dün aldıkları kararla da bunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:56
  1. Pakistan
  2. Hindistan

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