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Dünya Pakistan Başbakanı böyle uyardı: ‘Çocuklarınızla kimse evlenmeyecek’
Dünya

Pakistan Başbakanı böyle uyardı: ‘Çocuklarınızla kimse evlenmeyecek’

Pakistan’da iktidar ile muhalefet partileri arasında Başbakan İmran Han'a yönelik 'güvensizlik oyu' krizi derinleşirken, Han, kendisine karşı oy vereceklere uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 09:24:00 -
Pakistan Başbakanı böyle uyardı: ‘Çocuklarınızla kimse evlenmeyecek’

25 Mart Cuma günü Han’ın kötü yönetim ve ekonomik verimsizlikle suçlanmasının ardından güvensizlik oylaması yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Pakistan’da enflasyonun yüzde 13’e ulaşmasıyla gıda ve yakıt fiyatlarından artış yaşandı.

Muhalefet partisi, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nin (PTI) 20'den fazla milletvekilinin desteğini aldığını iddia etti.

Han geçtiğimiz Pazar günü Pakhtunkhwa eyaletinde yaptığı bir konuşmada, kendisine karşı oy vermeyi planlayan parti üyelerine seslendi. Başbakan, “Çocuklarınız ve aileleriniz toplumda saygı ve onurunu kaybedecek. Çocuklarınızla kimse evlenmeyecek. İnsanlar size güvenmeyecek… Halk, durumun ve ülkede neler olup bittiğinin farkında. Bu sosyal medya çağı. Bir şeyleri saklamak zor” ifadelerini kullandı.

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