Paket paket bereket

Buğra Kardan

On bir ayın sultanı Ramazan’da dar ve orta gelirli ailelerin gıda gereksinimlerini karşılamak için hummalı bir çalışma yürüten toptancılar ile perakendeciler tarafından her keseye uygun gıda kolisi hazırlanıyor. Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü kaliteli ve markalı ürünlerle doldurulan kolilere rağbet yoğun.

Fiyatlar makul

Güvenli temel tüketim maddelerinden oluşan erzak paketlerinin fiyatları da makul. Hallerde paketlerin fiyatları indirimli olup 40 ila 100 liraya mâl oluyor, marketlerde de 50 ila 150 liradan alıcı buluyor.

Perakende devi Carrefoursa’da gıda kolilerinin bedellerinde ürün adedi belirleyici. 15 ürünlü kolinin fiyatı 49.90 lira iken, 22 ürünlü 79.90 lira, 26 ürünlü 99.90 lira, 35 ürünlü de 149.90 liradan satışa sunuluyor.

Şok Marketler’de 13 ürünlü koliler 49.90 liraya satılırken, BİM’de ise talebe göre Ramazan paketi de hazırlıyor.

Kolilerde yok yok

Toptancı şirketlerden Cuma Kumanya’nın gıda kolilerinde yine yok yok. 85 liralık kolilerde 1 kilogram pirinç, bulgur, kırmızı mercimek, nohut, şeker ve un bulunuyor. Ayrıca 1 litre yağ, 830 gram salça, 750 gram tuz, 500 gram makarna, 500 gram arpa şehriye, 380 gram reçel, 200 gram zeytin yer alıyor. 100 liralık kolilerde de 1 kilogram pirinç, bulgur, nohut, kırmızı mercimek, un ve şekerin yanı sıra 1 litre yağ, 750 gram tuz, 500 gram arpa şehriye, 500 gram makarna, 500 gram çay, 500 gram zeytin, 350 gram çokokrem, 380 gram reçel ile 175 gram helva mevcut.

Önemli uyarı

Gıda mühendisleri, tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, “Tanıdığınız ve bildiğiniz yerlerden kumanya paketi alın. Pakette markalı, güvenli ve doyurucu ürünler olup olmadığına bakın” uyarısı yapıyor. Aynı mühendisler, gıda maddelerinin ambalajlarının tek tek kontrol edilmesi, üretim ve nihai tüketim tarihlerine bakılmasını da tembihliyor.