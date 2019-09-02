0553 313 94 23

Pakdemirli'den Kaş ve Erdek'teki orman yangılarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi"- "Yangın tamamen kontrol altında diyemeyiz çünkü yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz"- "Erdek'teki ufakça bir yangın ama şehire yakın bir yerde olması nedeniyle ciddiye alıyoruz. Yangın 17.50'de çıktı, ilk müdahalemizi yaptık"

02 Eylül 2019 Pazartesi 21:21
Pakdemirli'den Kaş ve Erdek'teki orman yangılarına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele edildiğini belirterek, "Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi." dedi.

Pakdemirli, Antalya'nın Kaş ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

Bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 21 yangınla orman teşkilatının mücadele ettiğini belirterek, bunların 10'unun orman, 11'inin de kırsal yangın olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Kaş ve Erdek'teki yangınların haricindeki tüm yangınların kontrol altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kaş ilçesindeki yangınla yolların bulunmadığı, dik ve sarp bir arazide mücadele ediyoruz. Öğlen saat 14.15'te çıkmış ama ulaşım zor olduğu için 14.30'da ilk müdahale edilebildi. Tabiki çok büyük bir yangın olarak söyleyemeyiz bunu ama her zaman her yangını ciddiye alıyoruz. Gece itibariyle hava araçları yeri indi."

Kaş'ta rüzgar hızının düşük olduğunu ve nemin de yüzde 76'ya çıktığına işaret eden Pakdemirli, nemin artmasının yangının hararetini düşürdüğünü dile getirdi.

Yangınla mücadele çalışmalarının iyiye doğru gittiğini belirten Pakdemirli, "Yangın tamamen kontrol altında diyemeyiz çünkü yangının etrafını tam olarak çevirebilmiş değiliz. Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey ve yetkililer sahadalar ve koordinasyonu birinci elden yönetiyorlar." diye konuştu.

- "Erdek'teki yangın kontrol altına alındı"

Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangının da dik yamaçların olduğu bir bölge başladığını dile getirerek, "Erdek'teki ufakça bir yangın ama şehire yakın bir yerde olması nedeniyle ciddiye alıyoruz. Yangın 17.50'de çıktı, ilk müdahalemizi yaptık. Yangına 3 helikopter, 24 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 100 yangın işçisi tarafından müdahale ediliyor. Hava araçları da akşam itibarıyla inmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, açıklamanın ardından merkezde yetkililerle bilgi alışverişinde bulundu ve dev ekranlardan Kaş ve Erdek'teki yangına ilişikin görüntüleri izledi.

Daha sonra Bakanlık yetkilileri Erdek'teki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:21
  1. Erdek
  2. Kaş
  3. Orman Yangınları
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdek’teki orman yangını söndürüldü
    1. Erdek’teki orman yangını söndürüldü
    2. 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala..
    3. Hatayspor'da transfer
    4. Türkiye'yi laikçiler değil sarıklılar..
    5. Suudi Arabistan güçleri gerginliğin..
    6. Ersan Şen kimdir? Ceza hukukçusu Ersan..
    7. Osaka'dan ABD Açık'a veda
    8. Burundi'de tüm sanal paralar..
    9. İtalyan STK gemisindeki düzensiz..
    10. MKE Ankaragücü, transfer yasağını..
    11. Pakdemirli'den Kaş ve Erdek'teki orman..
    12. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
    13. 14. Bled Stratejik Forumu
    14. Berhan Şimşek kimdir? CHP'li vekil..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Çocuğun..
    16. "VAR kesin yanlışı bulmak zorunda"
    17. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da orman yangını
    18. Dur ihtarına uymayıp polisi aracıyla..
    19. Sivas Kongresi’nin 100. yılında..
    20. Devrilen traktörün altında kalan genç..
    21. AK Parti MYK Toplantısı sona erdi
    22. Necdet Saraç kimdir? Necdet Saraç..
    23. MKE Ankaragücü transfer yasağını..
    24. Murat Emir kimdir? CHP Ankara..
    25. Transferin son gününde Hatayspor’da 2..
    26. 14. Bled Stratejik Forumu
    27. Spor müdüründen ’darp edildim’ iddiası
    28. Azerbaycan'dan AA'ya ödül
    29. Luiz Gustavo Fenerbahçe ile kaç yıllık..
    30. Boris Johnson'dan "Brexit'i..
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    CHP'li başkan belediyeyi AK Partili isme bıraktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak