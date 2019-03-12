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Pakdemirli'den çiftçilere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçileri ilgilendiren bir dizi müjdeli haberi açıkladı.

12 Mart 2019 Salı 13:20
Pakdemirli'den çiftçilere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars’ta düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında" çiftçilere müjdelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, besicilere ucuz maliyetli 2 ay vadeli arpa vereceklerini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"TMO’nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticilerimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız. TARSİM sigortasını, TKK üzerinden yaptıran çiftçimiz, sigorta bedelini hasat tarihinde ödeyecek. Besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. Mazotu şimdi al, 90 gün sonra faizsiz öde: Sebze üreticilerine fideyi şimdi al, 180 gün sonra faizsiz öde. Kırsal kalkınma destek kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla, 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak’tan başlayan altmış günlük süreyi, 31.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar uzattık. Doğu Anadolu Projesi, projenin başarılı olması nedeniyle, bakanlığımız tarafından proje süresi 2019-2023 yılları arasında uzatılmıştır. Başvurular bugünden itibaren başlamıştır. Bu proje kapsamında; ahır yapımında 385 bin TL’lik projenin yüzde 50’si hibe verilecek. Hayvan alımında 5 bin TL boğaya, 750 TL koça hibe desteği vereceğiz. Anaç koyun-keçi desteği ödemesi 187 bin TL yetiştiricimizin 21,5 milyon anaç küçükbaş hayvanı için 538,5 milyon TL destekleme ödemesini mart ayı sonunda ödeyeceğiz. Sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği 7 bin küçükbaş işletmesine, işletme başına 5 bin TL olmak üzere, 35 milyon TL destekleme ödemesini, mart ayı sonunda ödeyeceğiz. Koyunculukta sürü büyütme projesine başlıyoruz. Dişi kuzularını damızlığa ayıran üreticilerimize dişi kuzu başına 100 TL destek vereceğiz. Arıcılıkta kovan desteğini 10 TL’den yüzde 50 artışla 15 TL’ye çıkarıyoruz. Yeni dönemde bakanlığımızın hayvancılık vizyonunu serhat şehrimiz Kars'tan başlatıyoruz”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:20
  1. Kars
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Çiftçiler
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