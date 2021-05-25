Pakdemirli: Tarım işçilerimizin aşılanıyor olması son derece önemli

Pakdemirli, tarlasına geldikleri çiftçi Hasan Çelik’in dekar başına 650 kilogram verim aldığını ve hem fiyatlardan hem de üründen son derece memnun olduğunu kaydetti. Pakdemirli, “Hatırladığınız üzere gübre desteklerini 4 liradan 8 liraya, bu yıl başında da 8 liradan 16 liraya, mazotu 15 liradan 19 liraya çıkarmıştık. Bu ve bunun gibi yaptığımız doğru işler sayesinde Türkiye’de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış yok, artış var” dedi.

Mobilite arttı

Tarım işçilerinin aşılanması konusuna da değinen Pakdemirli, şunları paylaştı: “Tarım işçilerimizin ve tarımın paydaşlarının, yani hem kamu hem de özel sektör, bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı da tabii ki bildiğiniz gibi pandeminin başından beri biz özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk ve korumaya gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5’e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük bir katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için yine öncelik olan özellikle mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin de mevsimlik işçilerimizin de aşılanıyor olması son derece önemli.

Buğday hasadı gerçekleştirdi

Açıklamanın ardından, Bakan Pakdemirli, biçerdövere binerek, buğday hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra Kırıkhan ilçesindeki TMO ürün alım merkezine giden Pakdemirli, “Toprak Mahsulleri Ofisimiz (TMO) alımlara başladıktan sonra hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden, ürünü üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir. Burada da ifade etmek isterim ki TMO hiçbir kar amacı gütmeden başa baş fiyatlarla hasat sonu fiyatını yakın zamanda açıklıyor olacaktır” dedi.