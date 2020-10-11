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Ekonomi Pakdemirli: Ar-Ge çalışmalarına 1 milyarlık bütçe kullanıyoruz
Ekonomi

Pakdemirli: Ar-Ge çalışmalarına 1 milyarlık bütçe kullanıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kampüsü’ndeki Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Merkezi ve Ulusal Tohum Gen Bankası’nı ziyaret etti, Arıcılık Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin açılışını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 03:08:00 -
Pakdemirli: Ar-Ge çalışmalarına 1 milyarlık bütçe kullanıyoruz

Buradaki konuşmasında, dünya nüfusunun gelecek 30 yılda 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 100 milyona ulaşmasının beklendiğini belirten Pakdemirli, artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulacağını, bunun yolunun da Ar-Ge yapmaktan, inovasyon ve teknolojiden geçtiğini bildirdi. Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) 48 araştırma enstitüsü, 210 bin dekar arazisi, 248 laboratuvarı ve 6 bin 336 personeliyle ihtiyaç duyulan her alanda hizmet verdiğini ifade ederek, “Bakanlık olarak Ar-Ge çalışmalarımız için çeşitli kaynaklardan yaklaşık 1 milyar lira bütçe kullanıyoruz” dedi.

“Dünyanın 3. Büyük Tohum Gen Bankasına sahibiz”

Bakan Pakdemirli, Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada öncü işlere imza attıklarına dikkati çekerek şöyle devam etti: “Dünyanın 3. büyük tohum gen bankasına sahibiz. Dünyanın en büyük zeytin koleksiyonu Türkiye’de. Dünyanın en büyük geofit, yani yumrulu ve soğanlı bitkiler koleksiyonu bizim ülkemizde. Dünyanın en büyük buğday ıslah programı, Türkiye’nin katkısıyla devam ediyor. Dünyanın ilk çekirdeksiz limonunu ürettik. Dünyanın sayılı büyük narenciye koleksiyonlarından biri bizim ülkemizde. İşte bu saymakla bitmeyecek Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı fırsatlar ve getirdiği ivmeyle daha da ileriye götürüyoruz.”

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