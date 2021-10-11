PAEM sınav giriş belgesi indir | AÖF Komiser yardımcılığı sınav giriş yerleri
PAEM sınav giriş belgesi ekranı | Anadolu Üniversitesi PAEM ilk derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021'de yapılacak. Peki, PAEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?
PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021'de yapılacak. Sınava girmeyi bekleyenler, sınav giriş belgelerinin erişe açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, PAEM sınav giriş yerleri belli oldu mu?
PAEM sınav giriş belgesi indir | AÖF Komiser yardımcılığı sınav giriş yerleri
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayımlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir" denildi.
Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.
Sınav giriş belgelerine "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" web sitesinden ulaşabilirsiniz.