  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorine indirim! İşte güncel fiyatlar

İstanbul'da kar sürprizi! Mevsimin ilk karı düştü

Google, İmamoğlu'nu eskitti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alıntı yaptı

Terör yandaşı eyleme destek veren Davutoğlu iki yüzlülüğün dibine vurdu! İktidarı "iki yüzlü" siyaset yapmakla suçladı

Savaşa 'hayır' diyen Rus oligarklar bedel ödedi! 11 ay içinde ölen oligark sayısı şaşırttı

Bu işler gazeteye baskına benzemez Eyüp efendi!

Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç istek! Kılıçdaroğlu'na iletti

İsviçre'den insanlık dışı şok eden karar! Askıya alındı: hukukî sonuçları ne olacak?

ODA TV yazarı yola geldi...

Orta Koridor girişiminde ilk adım: 600 milyar dolarlık altın rota! Orta Koridor ülkelerine ilk tren yola çıktı
Dünya Özür dileyerek sıyrılmaya çalışıyorlar: Hollanda, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle özür diledi
Dünya

Özür dileyerek sıyrılmaya çalışıyorlar: Hollanda, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle özür diledi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmi olarak özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 09:55:00 -
Özür dileyerek sıyrılmaya çalışıyorlar: Hollanda, ülkenin kölelik tarihi nedeniyle özür diledi

İdari başkent Lahey'deki Hollanda Milli Arşivleri'nde yapılan törende konuşan Rutte, ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolünden ötürü hükümeti adına özür diledi.

Rutte, "Yüzyıllar boyunca Hollanda devleti adına birçok kişi metalaştırıldı, sömürüldü ve kötü muamele gördü. Yüzyıllar boyunca Hollanda devleti tarafından insan onuru ayaklar altına alındı." ifadelerini kullandı.

Köleliğin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini kaydeden Rutte, "Milyonlarca insan bu suçun acısını çekti ve çekiyor. Hollanda kendi payına düşeni kabullenmeli." şeklinde konuştu.

Rutte, önceki hükümetlerin ülkenin kölelik tarihini kabullenmede eksik kaldığını belirterek, "Hollanda hükümeti adına özür diliyorum." dedi.

Başbakan Rutte, kölelik tarihine yönelik farkındalığı arttırmak için hükümetin 200 milyon avroluk fon sağlayacağını vurguladı.
- Özrün tarihine tepki

Rutte, özür konuşmasında, 19 Aralık tarihinin seçimine ilişkin eleştirilere, "Biliyoruz ki herkes için tek bir doğru tarih, doğru söz ve doğru yer yok." karşılığını verdi.

Hollanda'da yaşayan Surinamlılar, Hollanda'nın köleliğe ilişkin özrünün "aceleci ve dayatmacı" olduğu gerekçesiyle tepki göstererek, 19 Aralık tarihinin değiştirilmesi için mahkemeye başvurmuş ancak başvuruları kabul edilmemişti.

Hollanda'da yaşayan Surinamlılara ait vakıflar adına davayı açan avukat Joancy Breeveld, "Müvekkillerim, özrün bir defa yapılan bir şey olduğu için düzgün ve daha uygun şekilde yapılmasını istiyor." demişti.

Surinamlılar, özrün daha anlamlı olması için hükümetin öncelikle kimlerin köle ticaretinde rol aldığının ve köleliğin nasıl uygulandığının tam olarak araştırmasını beklerken, köleliğin resmi olarak yasaklandığı 1 Temmuz'da yapılacak ve aceleye getirilmemiş bir özür istemişti.

- Bakanlar eski kolonilere gitti

Hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, resmi özrün ardından kabinedeki 7 bakanın Surinam ve Hollanda'nın Karayipler'deki eski sömürgelerine giderek, Rutte'nin özrünü buradaki yöneticilerle ve sivil toplumun liderleriyle görüştüğü belirtildi.

Buna göre, Yasaları Koruma Bakanı Frank Weerwind'in Surinam'ın başkenti Parambino, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Van der Burg’un Aruba, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip'in Bonaire, Kraliyet ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Alexandra van Huffelen'in Kuraçao, Maliyeden sorumlu Devlet Bakanı Marnix van Rij'in Sint Eustatius, Refah ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Oooijen'in Saba, Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'in ise Sint Marteen Adası'ndaki yetkililer ve sivil toplum temsilcilerine Hollanda'nın resmi özrünü iletti.
- Özür nasıl karşılandı

Sint Maarten Başbakanı Silveria Jacobs, Hollanda'nın özrünü, "görüşleri alınmadığı" ve "tazminat ödenmeyeceği" gerekçesiyle kabul etmeyeceklerini açıklarken, Hollandalı milletvekillerinin çoğu hükümetin özür dilenmesini olumlu karşıladı.

Hollanda'nın özür dilemesinden rahatsız olan aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders ise Twitter'dan "Rutte'nin özürü sebebiyle özür diliyorum." paylaşımını yaptı.

Son yıllarda Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük şehirlerin yanı sıra Hollanda Merkez Bankası, ABN Amro gibi kurumlar da kölelik tarihindeki rolleri sebebiyle özür dilediklerini açıklamıştı.

Hollanda'da 2023'ün, köleliğin kaldırılışının 150. yılı olması sebebiyle "kölelik anma yılı" ilan edilmesi düşünülüyor.

Güney Amerika ve Afrika'nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında "Transatlantik" bölgesinde köle ticaretine başlamış ve "altın çağı"nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika-Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 1 Temmuz 1863'te köle ticaretini resmen yasakladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramses

  kitaplar yetmezpis ahlaksızlıklarınızı yazmaya namussuz köpekler gidin ananızdan özür dileyin işimiz olmaz köle taciri katillerle ! !!!!!!

m.n.

Geçenlerde Papa da Afrikalılardan özür dilemişti, böylece askerler önden gidip katliamlar yapıyor, arkadan biri onlar adına özür dileyip işi kapatıyor. Sonra gene askerlere katliam yolları açılmış oluyor, çünkü askerler biliyor ki, birileri kendileri adına özür dileyip olayı temizleyecek. Bu sapıklık da batının bir özelliği. Batılılaşmak aynı zamanda bu derece aşağılık olmak demek.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23