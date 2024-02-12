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Siyaset Özür diletene kadar dövdüler! İYİ Partili başkana ‘Mansur Yavaş’ dayağı
Siyaset

Özür diletene kadar dövdüler! İYİ Partili başkana ‘Mansur Yavaş’ dayağı

Yeniakit Publisher
2024-02-12 11:16:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i döverek Mansur Yavaş'ın lehine konuşmaya zorladı.

Yerel seçim yaklaşırken siyasi arenada gerginlik artıyor. Özellikle muhalefetteki güç ve koltuk savaşı şiddete dönüştü. Ankara'da mayıs seçimlerinden sonra arası açılan CHP ve İyi Parti arasında ise şiddet giderek tırmanıyor.

Mansur Yavaş'ın adamından dayak

Bu kapsamda Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi, İyi Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'i dövdü.

Mansur Yavaş'a kirli işlerini meydana dökmeye çalıştıkları iddia edilen İyi Parti'nin Beypazarı Belediye Başkanı Veysel Ayık ve Recep Önder, Yavaş'ın sert tepkisiyle karşılaştı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, Yavaş'ın ekibinde olan Atilla Çelik'in yeğeni Erdinç Tanrıverdi'nin İyi Partili başkanı öldüresiye dövdüğü anları paylaştı.

Görüntülerde, bir kafa darbesiyle yere düşürülen Recep Önder'e saldırgan şahıs, Atilla Çelik ve Mansur Yavaş'tan özür diletiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırgan şahıs görüntülerde, darbettiği Önder'e zorla "Atilla Ağabey özür dilerim. Mansur Başkanım hakkını helal et. Ben sana terbiyesizlik yaptım. Atilla Ağabey ben sana terbiyesizlik yaptım." dedirtiyor.

"Mansur’a sesini yükselten işte böyle cezasını çeker"

Videoyu paylaşan Gökçek ise Ankara'da yaşananları şöyle anlattı:

Mansur Yavaş... Emrine uymayanı affetmez. Yer Beypazarı…

Mansur’a bağlı iki ekip. Önce araları iyi. Esas ekip başı ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik…Beypazarı'nda her şeye hükmeden adam…

Diğer ekibin iki önemli adamı, Veysel Ayık (2019 seçimlerinde İyi Parti adayı) ve can dostu Recep Önder.

Veysel ve Recep sayısız usulsüz işlere şahit olunca Mansur ve Atilla’yı etrafta konuşmaya başlıyor.

Veysel tekrar başkan adayı olmak isteyince tehditler başlıyor. Çünkü Mansur kendi adayı olarak Özer Kasap’a karar kıldı…

Recep Önder, Mansur Yavaş ve Atilla Çelik’in hakkında konuşmalarının dozajını artırınca talimat veriliyor ve videodaki manzara ortaya çıkıyor…

Özet, Mansur’a sesini yükselten işte böyle cezasını çeker.

Hadi Ankara Mansur’a oy ver ki Ankara meçhule yelken açsın.

Bu arada bu videoyu seyredecek olan Meral Akşener şu anda Beypazarı'na İyi Parti ilçe başkanı yaptığı Recep Önder’e yapılanları görünce tavrı ne olacak gerçekten çok merak ediyorum…

Bu konuyla ilgili daha pek çok tweet'im olacak.

Videoyu seyrettikten sonra mutlaka düşüncelerinizi bu tweet'in altına yazın ki uyuyanlarda uyansın…

Videodaki galiz küfürleri kesemedim.

Öyle bir tekniğim yok. Özellikle tüm bayanlardan özür diliyorum…

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Hakan

Bunların iktidarını hayal edin.

Zeynel

Döve döve ikna iğrenç adamlar
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