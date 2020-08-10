Öztürk Yılmaz'ın Yenilik Partisi ittifak kararını açıkladı
CHP’den ayrılarak yeni parti kuran Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi’nin Genel Başkanı oldu. Dün partisinin ilk toplantısında konuşan Yılmaz, ittifak tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
CHP’de Muharrem İnce krizi sürerken partiden ayrılan Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz ay yeni partiyi kurdu. Partisinin ilk toplantısında genel başkan olan Yılmaz, genç ve dinamik bir kadro ile yola çıktığını söyledi.
Yenilik Partisi Lideri Öztürk Yılmaz, partisinde yer alan isimleri birkaç güne açıklayacağını duyurdu.
Büyük bir destek ile partiyi kurduklarını ifade eden Öztür Yılmaz, kadınlara parti içerisinde büyük yer vereceklerini belirtti.
2021’nin başında teşkilatlanmanın tamamlanacağını söyleyen Yılmaz, ilk seçimde iktidara geleceklerini öne sürdü.
Partisinin ittifak yapıp yapmayacağına konusuna ilişkin konuşan Yılmaz, ‘Düzenin parçası olmayacağız’ diyerek ittifaklara kapıları kapattıklarını söyledi.
Yılmaz, kısa zamanda Anadolu’ya ziyaretlere başlayacaklarını belirterek, ‘Ya Başaracağız Ya Başaracağız’ dedi.
(Kaynak Türksiyaseti)