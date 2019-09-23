Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk isim belli oldu! İşte o bakan

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, 'Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek' dedi. Yılmaz'ın ekibine katılan ilk isim de belli oldu.

Yeni partinin ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya, yeni partiye destek veren dikkat çeken bir isim de katıldı.

Eski bakan katıldı

Yeni partinin kurulması kapsamındaki ilk toplantıya eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen ile partide görev alacak bazı isimler de katıldı.

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2018'de ihraç edilmişti

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.