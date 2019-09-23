0553 313 94 23

Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk isim belli oldu! İşte o bakan

Yeni parti çalışmalarına resmen başlayan Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk isim belli oldu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk isim belli oldu! İşte o bakan

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir parti kurma çalışması içerisinde olduklarını belirterek, 'Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün ilk adım atılıyor, devamı gelecek' dedi. Yılmaz'ın ekibine katılan ilk isim de belli oldu.

Yeni partinin ilk toplantısı yapıldı. Toplantıya, yeni partiye destek veren dikkat çeken bir isim de katıldı. 

Eski bakan katıldı

Yeni partinin kurulması kapsamındaki ilk toplantıya eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen ile partide görev alacak bazı isimler de katıldı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar

2018'de ihraç edilmişti

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:02
  1. Ardahan
  2. Öztürk Yılmaz
  3. Abdulhaluk Mehmet Çay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
    1. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
    2. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
    3. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
    4. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
    5. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
    6. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
    7. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
    8. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
    9. Kira yardım miktarları açıklandı
    10. Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı
    11. Yeni yargı paketi için tarih verildi
    12. TBMM Başkanı Şentop, Rahmani ile görüştü
    13. Emine İlyas Foça'daki rezaleti..
    14. Akit artık Bundle’da!
    15. Aileleri ihbar etti! İki çocuk son..
    16. Neslihan Tay üzerinden bir kadını..
    17. Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin..
    18. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    19. AK Partili Bostancı'dan erken seçim..
    20. Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
    21. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
    22. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
    23. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
    24. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
    25. Yumurta nasıl haşlanır?
    26. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı..
    27. Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı:..
    28. Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
    29. 41 sabıkası bulunan, 56 sabıkası..
    30. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri:..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü