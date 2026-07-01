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Gündem Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı
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Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı

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Oktay Saral’dan yasal adım çağrısı: Sözcü-LGBT ve baro ittifakı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sapkınlara destek için İstanbul Barosu'na asılan "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır" yazılı pankarta dikkat çekerek, ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun hukukun temsilciliği yerine sapkın ideolojilerin temsilciliğine soyunmasını ‘acınası bir durum’ olarak niteledi. Sözcü’nün, Saral’ın bu sapkın ideolojiye karşı yasal düzenle çağrısını ‘Bu defa baroyu hedef aldı’ diye haberleştirmesi ise LGBT, Baro ve Sözcü ittifakını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul Barosu’nun binasına ‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’ yazılı pankartı asılmasını eleştirdi. Saral paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hukukun temsilcisi olması gereken bir kurumun, ideolojik propagandanın taşıyıcısı hâline gelmesi düştükleri acınası durumun göstergesidir. Ahlaki yozlaşmayla bilinen İstanbul Barosu’nun attığı bu adım, milletin ortak vicdanını yaralamış; hukuk kurumlarının tarafsızlığına gölge düşürmüştür. Baroların görevi, belirli ideolojik akımların sözcülüğünü yapmak değil; hukuku, adaleti ve milletin hakkını savunmaktır. Toplumun değerlerini yok sayan bu anlayış, hukuki sorumluluktan uzak, aşağılık bir ideolojik tercihin ürünüdür. Türkiye’nin aile yapısını, toplumsal huzurunu ve ortak değerlerini hedef alan hiçbir dayatma, hangi kisve altında olursa olsun meşruiyet kazanamaz."

ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARILSIN

"Milletin sabrını zorlayan bu tür provokatif girişimlere karşı sessiz kalınmamalıdır" diye devam eden Saral, sözlerini şöyle tamamladı: "Artık vakit, milletimizin hassasiyetlerini esas alan güçlü ve kararlı yasal düzenlemelerle bu tartışmaları ülke gündeminden tamamen çıkarmanın vaktidir.”

Saral’ın toplumu bu sapkın akımlardan koruma çağrısı ise Sözcü gazetesinin hoşuna gitmedi. Sözcü, Saral’ın sapkın akımlara karşı yasal düzenleme çağrısını ‘Bu defada baroyu hedef aldı” diye haberleştirirken tarafını da göstermiş oldu.

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