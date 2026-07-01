Son dakika! CHP'nin kurultay davası 16 Eylül'e ertelendi

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davanın Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 6'ncı duruşmasında, mahkeme heyeti İBB sanığı Adem Soytekin'ı tanık olarak dinledi. Davanın önceki celsesinde alınan ara kararla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve 30 Nisan'da tahliye edilen Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesine hükmedilmişti.

DAVA DOSYASINDA NELER VAR?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, kurultay sürecinde rüşvet ve oy hilesi yapıldığı yönündeki iddiaları üzerine başlatılan hukuki süreç, 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti. Davada Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik, Cemil Tugay ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 12 sanık, "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mağdur" sıfatıyla yer aldığı dosyada, delegelerin iradesinin sakatlandığı öne sürülüyor.