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Dünya 10 katlı binada can pazarı: 6 kişi öldü
Dünya

10 katlı binada can pazarı: 6 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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10 katlı binada can pazarı: 6 kişi öldü

Belçika'nın Antwerp kentindeki 10 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. 8. Katta başlayan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8’inci katında çıkan yangında can kaybı netleşti. Polis, yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Polis, yangının kontrol altına alındığını ve zemin kattaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Binanın 10’uncu katında oturan Geert Dewulf, "Önce elektrikler kesildi. 3 dakika sonra yangın alarmı çaldı. O zamana kadar koridorlarda zaten duman vardı. Kendi başımıza aşağı inmeyi denedik ama başaramadık. Dairemize kendimizi kilitledik ve balkonda bekledik. Yaklaşık 10 dakika sonra itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle balkondan bizi kurtarmaya geldi" dedi.

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