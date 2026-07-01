Savunma değil heyet ile muhabbet: Mahkeme Murat'a soruyor, o hikaye anlatıyor

Kurduğu suç örgütü ile İstanbul’u yağmalayan Ekrem İmamoğlu’nun kara kutusu Murat Ongun, İBB davasında savunma yaptı. Hakkındaki iddiaları cevaplamaktan kaçınan Ongun, mahkemede adeta masal anlattı.

Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu, mahkemede resmen hikaye anlatan Ongun'a bugünkü yazısında tepki gösterdi.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı...

Biz bir hafta öncesinden “Ekrem İmamoğlu’na sıra geliyor, bakalım bayılacak mı, yoksa ayılacak mı” diye sorduk..

Bizi yanıltmadılar..

Sözcü gazetesi, pazartesi günkü duruşmada yaşanılanları haberleştirirken, yolsuzluk dosyasının baş faillerinin, sorgudan kaçmak için nasıl bahane aradıklarına şahit olduk..

Taktik şu..

Önümüzde NATO zirvesi var. Onun gündemi ile kamuoyu meşgul olurken, İBB yolsuzluğunun baş aktörlerinin sorgusundaki çelişkiler, rezillikler, karambole gitsin, muhalif medya izahta zorluk çekeceği konulardan sıyrılsın, yolsuzluğu yazmak isteyenler de, gündem yoğunluğundan fırsat bulamasınlar..

Buyrun bu amacı birebir duruşma salonuna taşıyan şovmenlerin, düne kadar “Hazırız. Hemen ifade verelim” diyen hokkabazların, nasıl ifadeden kaçmaya çalıştıklarını, Sözcü’nün haberinden okuyalım:

“Mahkeme başkanı savunma sırası gelen Medya A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un hazır olup olmadığını sordu. Onun’un salonda olmadığı için, mahkeme başkanı daha sonra, savunma sırası bir sonra olan İmamoğlu İnşaat genel müdürü Tuncay Yılmaz’a hazır olup olmadığını sordu. Yılmaz hazır olduğunu, ancak avukatının salonda olmadığını belirterek, savunmasını sonra yapmak istedi. Mahkeme başkanı son olarak, İmamoğlu’na ‘Ekrem Bey Hazır mısınız’ sorusunu yöneltti. İmamoğlu, “Ben her zaman hazırım” derken, avukatları savunmayı son sırada yapmak istediklerini beyan ettiler. Bunun üzerine mahkeme oturumu erken kapattı.”

Evet arkadaşlar, bu anlatım, aslında her şeyi bize gösteriyor. İspatlıyor..

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