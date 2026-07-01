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Gündem Bursa’yı yasa boğdu: 10 günlük evli genç tanımadığı birine yardıma koşarken can verdi
Gündem

Bursa’yı yasa boğdu: 10 günlük evli genç tanımadığı birine yardıma koşarken can verdi

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Bursa’yı yasa boğdu: 10 günlük evli genç tanımadığı birine yardıma koşarken can verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsüne yardıma koşarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin yürek burkan hikâyesi ortaya çıktı. Gencin henüz 10 gün önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi yolunda O.U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, sürücü araç içerisinde ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26) ise hiç tereddüt etmeden aracını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ancak devrilen elektrik direğinden yayılan elektrik akımına kapılan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü O.U., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan facianın ardından, Furkan Alan'ın henüz 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı. Yeni kurduğu yuvasında mutluluğunu yaşamaya hazırlanan genç adamın, tanımadığı bir yaralıya yardım etmek isterken hayatını kaybetmesi sevenlerini ve tüm Bursa'yı yasa boğdu.

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