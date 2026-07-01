Başkan Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplumun her kesiminden insanlarını Külliye’de ağırlamaya devam ediyor.
Erdoğan son olarak Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.