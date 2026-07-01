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Dünya 200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

Belçika'nın kuzeyinde yer alan Anvers kentindeki 200'den fazla kişinin yaşadığı bir apartmanda çıkan yangında en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Belçika bir apartmandan gelen yangın haberiyle sarsıldı. Ulusal basındaki haberlere göre, Anvers'in Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı apartmanda yerel saatle 09.50 sıralarında yangın çıktı.

Anvers polisi sözcüsü Kim Bastiaens, Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT televizyonuna yaptığı açıklamada, yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bastiaens, yangının apartmanın zemin katında başladığını ancak nedeninin henüz belirlenemediğini kaydetti.

Anvers İtfaiyesi, 200'den fazla kişinin yaşadığı binada tahliye çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anvers İtfaiyesi Sözcüsü Marie De Clercq, yangının henüz kontrol altına alınamadığını, 10'dan fazla itfaiye aracının yangına müdahale etmeyi sürdürdüğünü aktardı.

"TIBBİ MÜDAHALE PLANI" DEVREYE ALINDI

Ülkede, acil sağlık hizmetlerinin normal kapasitesini aşması beklenen olaylarda başvurulan "Tıbbi Müdahale Planı" devreye alındı.

Plan kapsamında, yaşanan olayla mücadele için ek ambulanslar ve Kızılhaç ekipleri gibi ilave tıbbi ve lojistik kaynaklar sağlanıyor.

Ayrıca, acil servis birimlerinin aşırı yük altında kalmaması için yaralılar farklı hastanelere sevk ediliyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi, tahliye edilenlere destek mesajı verdi ve yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

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