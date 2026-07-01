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Gündem CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar
Gündem

CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar

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CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında devletin tüm kurumları kemer sıkarken, içinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan belediye bütçesiyle gününü gün etmeyi alışkanlık haline getirten CHP’liler konforlarından milim taviz vermiyor.

ADEM YILMAZ  İSTANBUL

Başkanlığını, Hristiyanların Paskalya bayramını fırsat bilerek kiliselerde yumurta tokuşturan CHP’li Ayşegül Ovalıoğlu’nun yaptığı Bakırköy Belediyesi’nin, 13 milyon 599 bin TL’lik mobilya satın aldığı ortaya çıktı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleşen ihalede, Başkanlık Hizmet Binası C Blok’ta kullanılmak üzere; özel üretim TV ünitesi, deri kaplama makam masası, özel üretim separatör, bistro masa, farklı ebatlarda koltuklar, sandalye, dolap, seperatör ve çiçeklikten oluşan tam 72 adet mobilya yer aldı. 2026/673368 EKAP numarasıyla gerçekleşen “Başkanlık Hizmet Binası C Blok Hareketli Mobilya Alımı İşi” ihalesi ise Esenyurt merkezli Erus Proje Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne paslandı. 07.05.2026 tarihinde gerçekleşen lüks mobilya ihalesi, CHP’li yöneticilerin konforlarından asla ödün vermediğini bir kez daha tescilledi.

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Yorumlar

Ahmet

CHP’lilerin milletimize hizmet etmeleri gerekirken, yine lüks ve gösterişe düşkünlüklerini ortaya koymuşlar. Bakırköy Belediyesi başkanlığında bu kez de Ayşegül Ovalıoğlu, 13 milyon liralık mobilya satın almış. Bu vatanın sorunlarına çözüm aramak yerine, makamlarında rahat etmek için milyarlarca lira harcıyorlar! Allah’tan milletimiz görüyor. CHP’nin bu tür örnekleri, vatandaşların gözünde ne kadar güvensiz ve sorumsuz olduklarını gösteriyor.
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