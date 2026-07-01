CHP’lilerde tasarruf yok! Bakırköy’e özel üretim mobilyalar

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Başkanlığını, Hristiyanların Paskalya bayramını fırsat bilerek kiliselerde yumurta tokuşturan CHP’li Ayşegül Ovalıoğlu’nun yaptığı Bakırköy Belediyesi’nin, 13 milyon 599 bin TL’lik mobilya satın aldığı ortaya çıktı. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleşen ihalede, Başkanlık Hizmet Binası C Blok’ta kullanılmak üzere; özel üretim TV ünitesi, deri kaplama makam masası, özel üretim separatör, bistro masa, farklı ebatlarda koltuklar, sandalye, dolap, seperatör ve çiçeklikten oluşan tam 72 adet mobilya yer aldı. 2026/673368 EKAP numarasıyla gerçekleşen “Başkanlık Hizmet Binası C Blok Hareketli Mobilya Alımı İşi” ihalesi ise Esenyurt merkezli Erus Proje Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne paslandı. 07.05.2026 tarihinde gerçekleşen lüks mobilya ihalesi, CHP’li yöneticilerin konforlarından asla ödün vermediğini bir kez daha tescilledi.