Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

Gelişmiş mutfak teknolojisini estetik tasarımla buluşturan English Home TKM6002 Türk kahve makinesi, her kullanımda köz tadında ve ideal köpük kıvamında kahveler hazırlıyor. Çift taşım özellikli akıllı pişirme teknolojisi sayesinde kahvenin tüm aromasını muhafaza eden bu cihaz, taşma önleyici algılama sensörleri ile mutfakta tam güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Aynı anda 5 fincana kadar servis hazırlayabilen geniş hazne kapasitesi ve çift taraflı dökme ağzı sayesinde konforlu kullanım vaat eden bu özel makine, 2 Temmuz Perşembe günü bütçe dostu fiyatıyla A101’de yerini alıyor.