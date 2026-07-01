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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

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Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

Gelişmiş mutfak teknolojisini estetik tasarımla buluşturan English Home TKM6002 Türk kahve makinesi, her kullanımda köz tadında ve ideal köpük kıvamında kahveler hazırlıyor. Çift taşım özellikli akıllı pişirme teknolojisi sayesinde kahvenin tüm aromasını muhafaza eden bu cihaz, taşma önleyici algılama sensörleri ile mutfakta tam güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Aynı anda 5 fincana kadar servis hazırlayabilen geniş hazne kapasitesi ve çift taraflı dökme ağzı sayesinde konforlu kullanım vaat eden bu özel makine, 2 Temmuz Perşembe günü bütçe dostu fiyatıyla A101’de yerini alıyor.

#1
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

PİRANHA 5519 ŞARJLI MİNİ EL FANI Fiyat: 179 TL NOTEBOOK SOĞUTUCU Fiyat: 349 TL

#2
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

SEG LF 2831 BUZDOLABI Fiyat: 14,999 TL SEG 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ Fiyat: 18,499 TL

#3
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

ENGLISH HOME TÜRK KAHVE MAKİNESİ Fiyat: 1,399 TL SCHAFER CHEF MIX ÇUBUK BLENDER Fiyat: 1,099 TL

#4
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET Fiyat: 99,990 TL VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET Fiyat: 29,990 TL

#5
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

WEBESTEN TAŞINABİLİR PORTATİF KLİMA Fiyat: 18,999 TL APRILLA PARA SAYMA MAKİNESİ Fiyat: 3,750 TL

#6
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

PAŞABAHÇE AURORA OVAL TABAK Fiyat: 99,50 TL CONTALI SAKLAMA KABI 3 L Fiyat: 179 TL

#7
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

OYUNCAK MİKSER SETİ Fiyat: 269 TL OYUNCAK SÜRTMELİ İNŞAAT ARAÇLARI Fiyat: 265 TL

#8
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

DIEPPE YETİŞKİN/ÇOCUK GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ Fiyat: 149 TL JUNO KADIN/ERKEK EVA ÇİFT TOKALI TERLİK Fiyat: 119 TL

#9
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

TORKU DANA MACAR SALAM 250 G Fiyat: 189 TL POLONEZ PİLİÇ DİLİMLİ SALAM 150 G Fiyat: 41,50 TL

#10
Foto - Beklenen Türk kahvesi makinesi geliyor! A101'de 2 Temmuz perşembe günü dev indirimler

PLATE DONDURULMUŞ PATATES 2,5 KG Fiyat: 189 TL NUH’UN ANKARA MAKARNASI 500 G Fiyat: 29,50 TL

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