  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih'te korku dolu gece! 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı Venezuela'daki depremlerin ardından... O ülke 6 büyüklüğünde depremle sallandı İran'ın petrol itirafı dünyada yankılandı 'Paralel' atama Katolikleri böldü Canlı heykel vizeye takıldı! Kongo’nun ikonik taraftarı maça gidemiyor Mahkemeden Trump'a soğuk duş Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir
Gündem Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı
Gündem

Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı

CHP’li Bolu Belediyesi'ne yönelik ‘icbar suretiyle irtikap’ (baskı yoluyla rüşvet ve usulsüz kazanç sağlama) suçlamasıyla yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında yepyeni ve çok sıcak bir dalga daha patlak verdi. Daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine uzanan kirli çarkı derinleştiren jandarma ekipleri, şafak vakti düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

CHP'li Tanju Özcan’ın skandallarının ardından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması genişledi. Düzenlenen operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN’IN KARA KUTUSU HÜCREYE ATILDI

Tanju Özcan’ın kara kutusu olarak bilinen Özgür Nihat Yıldız’ın hücreye atıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da tutuklanmasına uzanan soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gazeteci Caner Güngör'ün edindiği bilgilere göre, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın zimmet suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 9 kişinin de aynı soruşturma ve suçlama kapsamında işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BELEDİYEYİ YAĞMALAYAN ÇETE SORGULANIYOR

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın, daha önce "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla başlatıldığı ve süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bazı belediye yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kapsamının genişletildiği biliniyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu
CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu

Gündem

CHP’li Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ ve ‘rüşvet’ soruşturması: Tanju Özcan ve avanesine istenen ceza belli oldu

CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı
CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gündem

CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

CHP'de Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer için ihraç talebi
CHP'de Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer için ihraç talebi

Gündem

CHP'de Tanju Özcan ve Ahmet Serkan Tuncer için ihraç talebi

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!
Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

Gündem

Tanju Özcan hakkında tahliye kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23