Bolu Belediyesinde yeni operasyon: Tanju’nun özel kalemine zimmet gözaltısı
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CHP’li Bolu Belediyesi'ne yönelik ‘icbar suretiyle irtikap’ (baskı yoluyla rüşvet ve usulsüz kazanç sağlama) suçlamasıyla yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında yepyeni ve çok sıcak bir dalga daha patlak verdi. Daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine uzanan kirli çarkı derinleştiren jandarma ekipleri, şafak vakti düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 10 kişiyi "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.
CHP'li Tanju Özcan’ın skandallarının ardından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması genişledi. Düzenlenen operasyonda, Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı.
TANJU ÖZCAN’IN KARA KUTUSU HÜCREYE ATILDI
Tanju Özcan’ın kara kutusu olarak bilinen Özgür Nihat Yıldız’ın hücreye atıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, daha önce Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da tutuklanmasına uzanan soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde yeni bulgulara ulaşıldı. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gazeteci Caner Güngör'ün edindiği bilgilere göre, Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın zimmet suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 9 kişinin de aynı soruşturma ve suçlama kapsamında işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
BELEDİYEYİ YAĞMALAYAN ÇETE SORGULANIYOR
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı ise merak konusu oldu.
Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın, daha önce "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla başlatıldığı ve süreçte Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bazı belediye yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kapsamının genişletildiği biliniyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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