Kimler kimlerle beraber! İbneler Türkiye'ye alınmadı, Sözcü bozuldu

Aydın Valiliği, toplumun ahlaki kodları ve aile yapısıyla taban tabana zıt faaliyetler yürüten eşcinsel örgütlerin Akdeniz’deki ‘özel’ kruvaziyer turuna geçit vermemesi fondaş medyayı rahatsız etti. ‘Scarlet Lady’ adlı geminin Kuşadası Limanı’na yanaşması valilik kararıyla engellenirken, milli hassasiyetleri hiçe sayan, fondaş medyanın başını çeken ve yayınlarında her fırsatta meşruiyet dışı ilişkileri arkalayan Sözcü gazetesi anında reaksiyon gösterdi. Alınan kararlı duruşu takdir etmek yerine, ‘5 bin turist kaçtı, döviz gidiyor’ çığırtkanlığına soyunan Sözcü'nün yasağa karşı takındığı tavır kamuoyunda tepki çekti.

'TURİST’ MASKESİ ALTINDA KÜLTÜREL DEJENERASYON SAVUNUCULUĞU

Haberlerinde ‘Turizm esnafı kazançtan mahrum kaldı’ algısını işleyerek devletin ve valiliğin kararlılığını yıpratmaya çalışan Sözcü, meselenin ekonomik değil ahlaki bir duruş olduğunu örtbas etmeye çalışıyor. 50'den fazla ülkeden gelen grupların Türkiye topraklarında sergileyeceği gayriahlaki manzaraları fondaş medyanın başını çeken Sözcü'nün "turizm faaliyeti" adı altında meşrulaştırmaya kalkışması, gazetenin yayın çizgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖZCÜ, VALİLİĞİN KARARINDAN RAHATSIZ OLDU

Valiliğin net duruşu sonrası rotasını Yunanistan ve İtalya’ya çevirmek zorunda kalan organizasyonun içerideki hamiliğini üstlenen Sözcü'nün, Türkiye'nin toplumsal yapısının korunmasından neden bu kadar rahatsız olduğu sorusu akıllara geldi. Maddi kazanç uğruna toplumsal değerlerin ayaklar altına alınmasına çanak tutan Sözcü, bu yayınıyla bir kez daha yeni skandala imza atmış oldu.

Türkiye, kendi kültürel sınırlarına meydan okuyan bu tür organizasyonlara da, fondaş medyanın başını çeken ve her fırsatta ahlaksızlığı öven Sözcü gibi onların arkasında duran yerli yapılara da geçit verilmeyeceğini bu kararla net bir şekilde ilan etmiş oldu.