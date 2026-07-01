İşte Türkiye’de üretilen modelin özellikleri! Hyundai’ın yeni elektriklisi banttan indi

Donanım seviyesine göre 12,9 inç veya 14,6 inç büyüklüğünde sunulan merkezi ekran, isteğe bağlı ince sürücü ekranıyla çalışıyor. Böylece sürücünün dikkatini dağıtmadan gerekli bilgiler görüş alanında tutulurken, sade ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor. Sistem ayrıca üçüncü taraf geliştiricilere açık ancak Hyundai tarafından yönetilen Pleos App Market platformunu da beraberinde getiriyor. Satışların başlamasıyla müzik, eğlence ve üretkenlik uygulamalarını kapsayan yaklaşık 10 uygulama daha sunulacak. Yıl sonuna kadar bu sayının 30'un üzerine çıkması hedefleniyor.