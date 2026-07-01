İşte Türkiye’de üretilen modelin özellikleri! Hyundai’ın yeni elektriklisi banttan indi
Küresel otomotiv devi Hyundai, elektrikli mobilite dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni hatchback modeli IONIQ 3'ü tüm dünyaya gururla tanıttı.
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Küresel otomotiv devi Hyundai, elektrikli mobilite dünyasında taşları yerinden oynatacak yeni hatchback modeli IONIQ 3'ü tüm dünyaya gururla tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dış tasarımı, kişiselleştirilebilir yaşam alanı sunan iç mekanı ve yeni nesil bağlantılı teknolojileri bir araya getiren IONIQ 3, ailenin yenilikçi karakterini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturuyor.
Tasarımının merkezinde markanın "Art of Steel" felsefesi yer alan model, minimalist ve yalın çizgilerle şekilleniyor. Kendine özgü "Aero Hatch" silueti sayesinde aerodinamik verimliliği şık bir görünümle birleştiren araç, geniş iç hacmiyle de günlük kullanıma yönelik konforlu bir yaşam alanı sunuyor.
IONIQ 3 N Line daha kaslı ve sportif bir karakter sergilerken, modelin diğer versiyonlarında "Aero Hatch" tasarımı öne çıkıyor. Farklı iç mekan renk seçenekleri ve kullanıcı dostu tasarım anlayışı, bu karakteri destekliyor. Boyutları 16 ila 18 inç arasında değişen farklı jant tasarımları ise kullanıcılara otomobillerini zevklerine göre şekillendirme imkanı tanıyor.
İç mekanda markanın "Furnished Space" yaklaşımı benimsenirken, bu anlayışta temel bileşenler geleneksel otomobil parçalarından ziyade "modern mobilyalar" gibi konumlandırılıyor. Farklı renk kombinasyonları sayesinde kullanıcılar, aydınlık ve ferah ya da daha sıcak atmosferler arasında seçim yapabiliyor. Seçilen tekstil malzemeleri, yumuşak renk tonları ve dengeli renk geçişleriyle kabin, modern bir yaşam alanı sağlıyor.
IONIQ 3, Hyundai'nin yeni nesil bilgi-eğlence sistemi Pleos Connect ile donatılan Avrupa'daki ilk modeli olma özelliğini taşıyor. Akıllı telefon benzeri kullanıcı arayüzü ve entegre uygulamalar aracılığıyla genişletilebilen yapısıyla Pleos Connect, sürücülerin bilgi, eğlence ve araç fonksiyonlarına daha kolay erişmesini sağlıyor. Android Automotive OS altyapısını kullanan sistemde, kullanıcı deneyimi, sistem entegrasyonu ve marka ekosistemi tamamen şirket tarafından yönetiliyor.
Donanım seviyesine göre 12,9 inç veya 14,6 inç büyüklüğünde sunulan merkezi ekran, isteğe bağlı ince sürücü ekranıyla çalışıyor. Böylece sürücünün dikkatini dağıtmadan gerekli bilgiler görüş alanında tutulurken, sade ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimi sağlanıyor. Sistem ayrıca üçüncü taraf geliştiricilere açık ancak Hyundai tarafından yönetilen Pleos App Market platformunu da beraberinde getiriyor. Satışların başlamasıyla müzik, eğlence ve üretkenlik uygulamalarını kapsayan yaklaşık 10 uygulama daha sunulacak. Yıl sonuna kadar bu sayının 30'un üzerine çıkması hedefleniyor.
- ŞİRKETİN İZMİT'TEKİ FABRİKASINDA ÜRETİLİYOR Sistemin bir diğer bileşeni ise yapay zeka destekli kişisel sesli asistanı Gleo AI olarak öne çıkıyor. Doğal konuşmaları destekleyen Gleo AI, sürücülerin araç fonksiyonlarına ve çeşitli hizmetlere sesli komutlarla erişebilmesini sağlıyor. Avrupalı kullanıcıların beklentileri, sürüş alışkanlıkları ve altyapı koşulları dikkate alınarak geliştirilen IONIQ 3, şehir içi kullanımların yanı sıra uzun yolculuklar için de çözüm sunuyor. Avrupa'da gerçekleştirilen geliştirme ve test çalışmaları sayesinde aracın süspansiyon, direksiyon sistemi ve sürüş konforu kıtanın farklı yol koşullarına göre optimize edildi. Modelin Hyundai Motor Türkiye'nin İzmit fabrikasında üretilmesi, Avrupa'daki üretim ağına katkı sağlarken, ana pazara yakın üretim sayesinde daha verimli lojistik süreçleri ve müşteri beklentilerine hızlı yanıt verilmesine olanak tanıyor.
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