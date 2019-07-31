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Öztürk ‘E Nabız’ uygulamasının önemine dikkat çekti

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
Öztürk ‘E Nabız’ uygulamasının önemine dikkat çekti

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ‘E-Nabız’ uygulamasının önemine vurgu yaparak, E-Nabız uygulaması üzerinden hekimin hastanın tüm sağlık bilgilerini görebildiğini böylece daha etkin ve gereksiz tahlillerin önüne geçilen bir muayene süreci gerçekleştiğini söyledi.


Dr. Öztürk, E-Nabız uygulamasının önemine dikkat çekmek için Aile Hekimine giderek muayene oldu. Öztürk, Merkezefendi 13 Nolu Aile Hekimliği Biriminde görevli kendi Aile Hekimi Uz. Dr. Savaş Coşkun’un polikliniğine giderek hem rutin muayenesini yaptırdı hem de ehliyet değişikliği için gerekli sağlık raporunu aldı. Muayene esnasında E-Nabız uygulaması üzerinden geçmiş sağlık tetkik, teşhis ve tedavilerini de Aile Hekimi ile birlikte değerlendiren Öztürk, vatandaşları da bu uygulamayı aktif kullanmaya davet etti. Öztürk, ister cep telefonlarına indirerek ister bilgisayar üzerinden T.C. numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yaparak E-Nabız uygulamasının kullanılabileceğini belirterek şöyle konuştu:


“E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi; vatandaşların tüm sağlık kayıtlarını tek bir platformda toplayan, zaman ve mekandan bağımsız olarak kolay, hızlı ve güvenilir şekilde erişimine ve kontrolüne sunan kişisel sağlık kaydı sistemidir. Vatandaşlarımız tüm sağlık bilgilerine buradan ulaşabildiği gibi herhangi bir hastanede istediği branşa muayene randevusunu da buradan alabilirler. Müdürlük olarak sağlık okuryazarlığında farkındalığın oluşturulması ve E-Nabız kullanıcı sayısının arttırılması amacıyla bu ay yeni bir proje başlattık. Başlattığımız ‘E-Nabız Sağlığınız İçin Varız’ projesi kapsamında ben de E-Nabız kullanımına dikkat çekmek adına Aile Hekimime hem rutin hem de ehliyet değişikliği için muayenemi oldum, gerekli raporumu aldım.”

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:39
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