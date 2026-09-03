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Gündem Özlem Gültekin’in ölümünde sır perdesi aralandı! Adli Tıp’tan dikkat çeken rapor
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Özlem Gültekin’in ölümünde sır perdesi aralandı! Adli Tıp’tan dikkat çeken rapor

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Özlem Gültekin’in ölümünde sır perdesi aralandı! Adli Tıp’tan dikkat çeken rapor

İzmir’deki kliniğinde hayatını kaybeden haber spikeri Erhan Çelik'in eski eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in, Adli Tıp raporuna göre anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'de 14 Ağustos'ta kliniğinde fenalaşan ve haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp raporu tamamlandı.

Daha önce kalp krizi geçirdiği değerlendirilen doktor Özlem Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşi spiker Erhan Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eşinin 12 yıllık anestezi bağımlısı olduğunu söylemişti.

48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin, 14 Ağustos’ta kliniğinde hayatını kaybetmişti.

Haber spikeri Erhan Çelik ile boşanma aşamasında olduğu bilinen bir çocuk annesi Gültekin’in ölümü ise çeşitli iddiaları ve soruş işaretlerini beraberinde getirmişti.

Gültekin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken haber spikeri Erhan Çelik, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Çelik, açıklamasında Özlem Gültekin’in hayatını kaybettiği klinikte yaşananlara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atarak Gültekin'in ölümüne ilişkin şüpheli ölüm soruşturmasının açıldığını söylemişti.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Gültekin'in ölümüne dair soru işaretleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapor ile açıklığa kavuştu.

Raporda, Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA PROPOFOL ÇIKTI

Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı.

Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı belirtildi.

İŞLEM SIRASINDA KALBİ DURDU

Yapılan incelemelerde, Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, otopsi sırasında belirlenen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

6 KİŞİ İFADE VERDİ

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, iş yeri çalışanları ile Gültekin'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE İNCELENİYOR

Öte yandan Gültekin'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.

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