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Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını Yenipazar’da sürdürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar’da vatandaşlarla buluştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:55
Özlem Çerçioğlu seçim çalışmalarını Yenipazar’da sürdürdü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenipazar’da vatandaşlarla buluştu.


Yenipazar’ın Hamzabali ve Donduran mahallelerinde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na ve Başkan Erden’e büyük sevgi gösterisinde bulunurken Başkan Çerçioğlu Yüsran Erden’in bütün projelerinin arkasında olduğunu belirtti.


Mahallelerde vatandaşlara seslenen başkan Çerçioğlu mahallelere ve Yenipazar’a yapılan yatırımları hatırlatıp önümüzdeki dönemde de Yüsran Başkan’la birlikte bu yatırımların iki katının yapılacağını söyledi.


Hamzabali’de Ege Et’in bölge hayvancılığının gelişmesine sunduğu katkıları anlatan Başkan Çerçioğlu "Ege Et’le bu bölgeden alım yapıp tüm Aydın’a et ulaştırıyoruz. Üreticilerimizden kilo başına 1.5.-2 lira daha yüksekten alarak üreticilerimizi destekliyoruz" diye konuştu. Çiftçinin ve üreticinin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu "Mazot, elektrik, gübre maliyetleri çok yüksek. Çiftçilerimizin maliyetlerini düşürebilmek için Ege Yem’i kurduk. Piyasada 89 lira olan 50 kiloluk süt yemini Ege Yem’de 75 liraya satıyoruz. Piyasada 76 lira olan besi yemini 67 liradan, piyasada 67 lira olan arpa ezmesini de 58 liradan satıyoruz. Köylümüz, çiftçimiz biraz daha para kazansın diye piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satıyoruz" ifadelerini kullandı.


Donduran’da da vatandaşlara seslenen Başkan Çerçioğlu, Yenipazar’da kendisine ve Yüsran Başkan’a verdikleri destekler için teşekkür etti. Mahalleye yapılan hizmetleri sayan Başkan Çerçioğlu, 9 gün sonradan itibaren Yüsran Başkan’la bu yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Mahalleye üretici vatandaşların yem ihtiyacını karşılamak için yem getiren Ege Yem kamyonunu gösteren Başkan Çerçioğlu, çiftçinin halinden en iyi kendilerinin anladığını belirtti. Hayat pahalılığının kendisini iyice hissettirdiğini belirten Başkan Çerçioğlu "Bugün Sultanhisar Pazarı’ndan kedirgen (yabani kuşkonmaz) aldım. Bir bağı 10 liraydı. Vatandaşımız bunu toplamak için kaç dağ dolaştı kim bilir; kazandığı para helal olsun. Ama 4 kişilik bir aile karnını doyurmak için 3-4 bağ alma zorunda. Daha bunun soğanı var, pırasası var, yumurtası var. Bir yemek 50 liraya geliyor. Tencere artık bu kadar zor kaynıyor" diye konuştu. Tencerenin zor kaynamasını en iyi kadınların bildiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu "Tarlada, ağacınızın dalında hangi ürününüz kalırsa kalsın Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar aldık, bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Çünkü çiftçimiz o ürünün yüzüne bakıyor. Bir yıl o ürün yetişsin diye bekliyor. Aldığımız bu ürünleri de fakir-fukaraya, garip-gurebaya dağıtıyoruz. Hem üreticimiz bir yıl beklediği ürününü satmış oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşımız tenceresini kaynatıyor" diye konuştu.


Donduran’da Atatürkçü Düşünce Derneği Yenipazar Şube Başkanı Deniz Karadeniz kendilerine verdiği destekler için bir plaket takdim etti. Yenipazar’ın CHP’li eski belediye başkanlarından Muzaffer Aksoy’un kızı Türkan Gürsoy’la damadı Cevdet Gürsoy da Başkan Çerçioğlu’na her bir köşesi "yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçakgönüllülük ve doğruluk" anlamlarına gelen sekizköşe şapka armağan etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:55
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