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Spor Özkan Sümer, mezarı başında anıldı
Spor

Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:38:00 -
Özkan Sümer, mezarı başında anıldı

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve kulüp başkanlığı görevinde bulunan tek kişi olarak tarihe geçen Özkan Sümer, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımının ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, bordo-mavili kulübün eski ve yeni yöneticileri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çelengi de Sümer'in mezarı başında yer aldı.

Sümer'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, anma törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. Teknik direktörlük seminerlerinde bazen konuşmacı olarak gittiğimde her zaman ön sırada oturuyordu. Gelişime açıktı. Son seminerde sunum yaptıktan sonra plaketi ondan almıştım." dedi.

Geçen yıl 10 Kasım'da Trabzonspor'a geldiğini anımsatan Avcı, "11 Kasım'da aradı beni. 'Biz istemiştik olmadı ama çok iyi olacak, hayırlısı olacak.' dedi. Ziyaret etmek istiyordum. 'Ben haber veririm.' dedi. 22'sinde de Hakkın rahmetine kavuştu. Renkli yüzüyle kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı, rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

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