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Özhaseki esnafa menemen yaptı, programa Ankaray ile gitti

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay Metrosu’nda esnafla sohbet edip, elleriyle menemen yaptı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:20
Özhaseki esnafa menemen yaptı, programa Ankaray ile gitti

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kızılay Metrosu’nda esnafla sohbet edip, elleriyle menemen yaptı. Özhaseki, esnafla kahvaltısının ardından Tandoğan’daki programına Ankaray ile gitmeyi tercih etti.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, sabah saatlerinde Kızılay’daki metro durağına giderek Kızılay Metro Çarşısındaki esnafla bir araya geldi. O sırada kahvaltı için toplanan esnafın davetini kırmayan Özhaseki, kendi elleriyle menemen yaptı. Metro esnafı Özhaseki’ye"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu sormayı da ihmal etmedi. Malzemeler arasında soğan olduğunu gören Özhaseki, “Madem soğan hazır bugün soğanlı olsun” cevabını verdi.


Metro esnafıyla birlikte menemen yeyip koyu bir sohbete dalan Özhaseki, danışmanlarının programına geç kaldığı uyarısında bulunması üzerine "Metroyla gideriz" cevabını verdi. Tandoğan ’da ki programına Ankaray ile gitmeyi tercih eden Özhaseki’yi istasyonda gören Ankaralılar, kısa süreli bir şaşkınlığın ardından bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankaray’da yaşlı bir kadının "Sizi burada görmek beni çok şaşırttı" cümlesine, Özhaseki "En hızlı yöntem bu, toplantıya geç kaldım" şeklinde cevap verdi.


Ankaray Tandoğan çıkışında AK Parti Gençlik Kolları’nın standını gören Özhaseki, hem gençleri ziyaret etti hem de çorba dağıtımına yardımcı oldu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:20
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