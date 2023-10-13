Özhaseki: Dışarıya karşı farklı, içeriye karşı farklı bir tavır devam ediyor! Öyle bir abluka içerisine alıyorlar ki...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Filistin’de yaşananlarla ilgili, "Bölgedeki kanın durması ve mazlumların ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bütün dünyanın olanları izlemesinin içlerini acıttığını söyleyen Bakan Özhaseki, "Yıllardır kanayan bir yara var. Bütün dünya ne yazık ki seyretmeye devam ediyor. Bu bizim içimizi acıtıyor. Bir taraftan mazlum insanlar, toprakları elinden alınmış insanlar, hürriyeti elinden alınmış insanlar, her türlü yaşam hakkı elinden alınan insanlar var. Öyle bir abluka içerisine alıyorlar ki ekmek girişine mani oluyorlar, su girişine mani oluyorlar, ilaç girmesine mani oluyorlar. Tabi olarak bir insanın yaşayabilmesi için, hayatta kalabilmesi için ne gerekiyorsa hepsinin önünü kesiyorlar ve mani oluyorlar" dedi.

Bakan Özhaseki, bölgedeki kanın durması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, "En kötü tarafı da medeni geçinen o batı ülkelerinin hepsi, oradaki zulmedenlerin hepsine destek veriyor. Onları güya haklı görerek arkalarında durmaya devam ediyorlar. Bu iki yüzlülüklerinden de bıktık artık. Hiç dışarıya söyleyecek sözleri bile yok. Zaten Türkiye’ye karşı bu ikiyüzlü tavırlarını devamlı görüyorduk. Dışarıya karşı farklı, içeriye karşı farklı bir tavır devam ediyor. İnşallah bir an önce son bulur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız, özellikle bizim istihbarat teşkilatlarımız müthiş şekilde bir gayret içerisindeler. Arabuluculuk fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Oradaki mazlum olan insanların, kardeşlerimizin yardımına koşuyorlar. Ne yapılabilirse emin olun onu yapıyorlar. Ondan hiç kimsenin endişesi olmasın. O bölgedeki kanın bir an önce durması, mazlumların bu ahının dinmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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