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Özhaseki: Ankara hizmetin başkenti olacak!

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin aday belirleme süreci ve ittifak görüşmelerinin tamamlanmasıyla tüm mesaisini Ankara'ya yönlendireceğini söyledi. Özhaseki "Ankara sadece siyasetin değil hizmetin de başkenti olacak" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 15:03
Özhaseki: Ankara hizmetin başkenti olacak!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir mesai gündemi içerisinde olduklarını, dört ayrı önemli görevi bir arada yürüttüğünü söyledi.

Partideki görevi ve adaylığının yanı sıra AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerini yürüttüğünü ve AK Parti'deki aday belirleme sürecinde yer aldığını, ayrıca başkentte uygulanacak projelere yönelik çalıştıklarını ve meslek kuruluşu temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Özhaseki, günün erken saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar süren mesaisinde yerel seçimler öncesi başkentte faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının temsilcileri ile yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini Ankara adayı olarak açıklamasının ardından başkentlilerin ziyaret taleplerini yerine getirmek adına gün boyu çeşitli esnaf odalarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Özhaseki, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası, Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri Acenteleri Derneği, Otomobilciler Esnaf Odası, Minibüsçüler Esnaf Odası başta olmak üzere pek çok oda ve meslek kuruluşu mensuplarıyla bir araya geldiğini dile getirdi.

Özhaseki, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bakanlığımız ve yerel yönetimler sorumluluğumuz da dahil olmak üzere, bize verilen her görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmayı kendimize şiar edindik. Milletimize hizmet yolunda gece gündüz demeden hep birlikte yürümek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Aday belirleme süreci ve ittifak görüşmelerinin tamamlanmasıyla tüm mesaimizi Ankara'ya yönlendireceğiz."

"Ankara için projelerimiz hazır"

Tecrübelerini ve birikimlerini Ankara için seferber edeceğinin altını çizen Özhaseki, "Pek çok alanda Ankara için projelerimiz hazır. Ankara'da sosyal belediyeciliği ve gönül belediyeciliğini en iyi şekilde yaşatacağız. Biz hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hadim olan, gönül kıran değil gönüller yapan olacağız." diye konuştu.

Özhaseki, süreç içerisinde AK Parti Ankara teşkilatıyla bir araya geldiklerini aktararak, "Ankaralı hemşehrilerimizle, sivil toplum kuruluşu mensuplarımızla, teşkilatımızla daha güzel ve daha yaşanabilir Ankara için mücadele edeceğiz. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olacaktır inşallah." dedi.

"Ankara hizmetin başkenti olacak inşallah"

Ekonomi, turizm ve spor başta olmak üzere her alanda Ankara'nın başkente yakışır bir seviyeye gelmesi için çalışacaklarını vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın sorumluluğu ağırdır. Ankara başkenttir. O sebeple her alanda başkent olmaya yakışan bir anlayışa hakim kılmak durumundayız. Ankara, sadece siyasetin değil hizmetin de başkenti olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:03
  1. Kayseri
  2. Mehmet Özhaseki
  3. AK Parti
  4. MHP
  5. ittifak
  6. Ankara

YORUM YAZ

  • ssdssd22 dk önce
    hizmetin başkenti derken ? bana Fetö yü çarıştırıyor, hizmet hareketi felan. tipi de benziyo zaten.

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